Наибольшее количество в прошлом году закрыл "Ощадбанк" (235 отделений).

В Украине по состоянию на 1 января 2022 года осталось 6 тыс. 685 банковских отделений, что на 449 отделений меньше, чем было год назад (на 1 января 2021 года).

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно обнародованным данным, больше всего в 2021 году закрыли отделений: "Ощадбанк" – 235 отделений (по состоянию на 1 января у банка остаются функционирующими 1 тыс. 602 отделения); "ПриватБанк" - 220 (осталось 1 тыс. 497 отделений); "Укрсиббанк" - 21 отделение (осталось 251 отделение).

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Закрытие банковских отделений в Украине:

Украинские банки в 2017 году сократили количество действующих отделений на 827 – до 9,489 тысячи по состоянию на 1 января 2018 года.

Украинские банки за январь-сентябрь 2018 года сократили количество действующих структурных подразделений на 729 – до 8,760 тысячи по состоянию на 1 октября 2018 года

Украинские банки в 2019 году закрыли более 500 отделений.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине функционировало более 8 тыс. действующих структурных подразделений банков.