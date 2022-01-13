Стало известно, что будет влиять на курс в первый месяц года.

В январе гривня начала уступать позиции доллару на межбанке и в рознице, в банках прогнозируют новое "проседание" курса в текущем месяце до 27,85-28 грн/$.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на прогноз "ОТП Банка" и "Идея Банка".

В "ОТП Банке" спрогнозировали курс в промежутке 27,45-27,85 грн/$ в ближайшие две недели, в "Идея Банке" - 27,5-28. Эксперты объясняют, что в настоящее время на рынке находится немало гривневой ликвидности после возмещения НБУ бизнесу и выплат по госдолгу. Также этому способствует активизация закупки валюты у импортеров.

Директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин говорит, что с первых торгов на межбанке в 2022 году были заметны девальвационные ожидания участников рынка.

"На прошлой неделе курс приблизился к отметке 27,50 и стараниями НБУ, который вышел на рынок с продажей валюты, завершился на этом уровне. Но уже на текущей неделе в среду курс резко вырос до уровня 27,75", - отметил он.

Читайте такжеСегодня совсем другие цифры: обменники вывесили новый курс доллара

В свою очередь главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куринный напомнил о сезонном факторе, который приводит к ослабеванию гривни. Сейчас добавилось еще и крупное погашение ОВГЗ, после которого нерезиденты решили выйти из бумаг и начали покупать инвалюту. Нацбанк для недопущения резких колебаний курса в начале года продал около $100 миллионов.

Куринной поясняет, что основной триггер на валютном рынке - это все же новостной фон вокруг переговоров РФ и НАТО, а также возможные эскалации на границе. Другим важным фактором он назвал высокую стоимость энергоресурсов.

"Так как Украина импортозависима от этой продукции, также ожидается давление на гривну из-за этих факторов", - сказал эксперт "ОТП Банка".

Ярослав Кабин добавляет: крупные импортеры энергоносителей и бытовой техники уже активизировали закупки валюты, оказывая давление на курс.

"Также начался период покупки валюты нерезидентами для вывода дивидендов своим материнским компаниям. Эти факторы продолжат давление на гривну в ближайшее время. И только от политики НБУ будет зависеть, на какой отметке остановится курс", - сказал он.

Курс НБУ на 14 января

Национальный банк Украины на пятницу, 14 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,78 грн/евро, то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.