Гетманцев не исключает, что уменьшение ставки ЕСВ может создать дополнительную "дыру" в госбюджете.

Правительство Украины выступает с инициативой изменения налогообложения доходов граждан.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Мы предлагаем существенно снизить налогообложение доходов. Налог на доходы физических лиц – вполовину. К примеру, сейчас 19,5% (18% плюс 1,5% военный сбор), а будет 10%", - отметил Гетманцев.

В то же время он добавил, что относительно ЕСВ есть несколько концепций.

"Есть две концепции. Первая инициатива: не трогаем ЕСВ, оставив его на уровне 22%, а НДФЛ сделаем 10%. Второй вариант: объединяем три налога НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, но уменьшаем тогда до 25% (на сегодня это 41,5%)", - заявил Гетманцев.

Однако, Гетманцев не исключает, что уменьшение ставки ЕСВ может создать дополнительную "дыру" в госбюджете.

"Это сейчас только концепция для обсуждения. С этим, кстати, не согласно Министерство финансов. У нас с ними сейчас дискуссия достаточно глубокая. Министр финансов Сергей Марченко имеет на это право, и я его понимаю. Пожалуй, будь я на его месте, у меня бы тоже была такая позиция. Они предлагают оставить все как есть", - заявил Гетманцев.

Он также напомнил, что резкое уменьшение ставок налогообложения приведет к резкому сокращению доходов в бюджет.

"Резкое уменьшение ставок налогообложения приведет к резкому сокращению доходов в бюджет всех уровней. Если уменьшаются доходы, соответственно придется уменьшать расходы, а это уже не так и просто сделать", - заявил Гетманцев.

По его словам, снижение налогов будет во многом зависеть от сознательности общества.

"Первая часть – мы уменьшаем налогообложение, но вторая часть – зависит от общества, потому что это не только бизнес. Мы же уменьшим налогообложение и учителям, и врачам, и полицейским – всем наемным работникам уменьшаем налогообложение. Но вторая часть – это отказ от практики ухода от налогообложения. Если мы делаем первую часть и вводим минимальную ставку налогообложения доходов в Европе, то, с другой стороны, мы должны рассчитывать на то, что общество ответственно по-взрослому откажется от практик уклонения от налогообложения", - заявил Гетманцев.

Добровольная установка РРО:

Ранее Гетманцев заявил, что в планируется принятие закона, который позволит наемным работникам, которые дополнительно занимаются определенным бизнесом, но не зарегистрированы как ФОПы, работать легально. Заявку на установку РРО можно будет подать в "Дие". Ставка налога на дополнительный доход будет составлять 5%.