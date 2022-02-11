На данный момент в Украине планируется принятие закона, который позволит наемным работникам, которые дополнительно занимаются определенным бизнесом, но не зарегистрированы как ФОПы, работать легально.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"Обсуждается такая инициатива. Хочу сразу подчеркнуть, что она будет добровольной, то есть только для тех, кто будет желать воспользоваться такой возможностью. Она будет относиться к сфере такси, а также 27 видам другой деятельности", - отметил Гетманцев.
По его словам, люди, получающие дополнительный доход смогут делать это легально без оформления ФОП.
"Нужно предоставить возможность наемным работникам, которые, кроме основной работы, например, по вечерам таксируют, делать это легально и официально и даже без оформления как ФОП", - заявил Гетманцев.
По словам Гетманцева, заявку на установку РРО можно будет подать в "Дие".
"Мы сейчас рассматриваем модель, при которой вы сможете по системе "Дия" подать заявку на установку программного РРО и принимать платежи через него. Все, больше ничего не нужно делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться негде. Одной кнопкой в "Дие" вы подадите заявку, и вторая кнопка – установить РРО. Это все без регистраций", - заявил Гетманцев.
Ставка налога на дополнительный доход будет составлять 5%.
"Все, что вы получите в качестве дополнительного дохода, за это вы оплатите 5%. Такая система работает во многих странах. Люди довольны этой системой, они пользуются ею, поэтому мы тоже планируем это реализовывать. И еще раз повторюсь, что это будет добровольно. То есть только для тех, кто захочет", - заявил Гетманцев.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлиц-предпринимателях третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) еще на один год.
- 24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
- С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.
- 25 января ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к потасовкам. В результате столкновений 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.
- 26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжилась
- В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.