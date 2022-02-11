В случае отсутствия интернета ФОПы в течение 36 часов могут работать в оффлайне, после чего все чеки должны быть загружены на сервер налоговой службы.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"На самом деле ФОП, у которого нет интернет-связи (не зависимо от того это сбои у оператора, у предпринимателя, или в налоговой службе), 36 часов может работать в оффлайне. А потом, когда он подключается, все эти выдаваемые чеки отгружаются на сервер налоговой. Все. Проблемы вообще не существует", - заявил Гетманцев.
Комментируя сбои в работе РРО в январе, Гетманцев отметил, что проблемы были в течение всего нескольких дней.
"ФОПы защищены были всегда. Проблемы со сбоями, произошедшими только у одного оператора в течение трех дней, из-за чего СМИ сделали огромную проблему, вообще не существует", - заявил Гетманцев.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлиц-предпринимателях третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) еще на один год.
- 24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
- С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.
- 25 января ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к потасовкам. В результате столкновений 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.
- 26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжилась
- В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.