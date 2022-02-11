С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.

В случае отсутствия интернета ФОПы в течение 36 часов могут работать в оффлайне, после чего все чеки должны быть загружены на сервер налоговой службы.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"На самом деле ФОП, у которого нет интернет-связи (не зависимо от того это сбои у оператора, у предпринимателя, или в налоговой службе), 36 часов может работать в оффлайне. А потом, когда он подключается, все эти выдаваемые чеки отгружаются на сервер налоговой. Все. Проблемы вообще не существует", - заявил Гетманцев.

Комментируя сбои в работе РРО в январе, Гетманцев отметил, что проблемы были в течение всего нескольких дней.

"ФОПы защищены были всегда. Проблемы со сбоями, произошедшими только у одного оператора в течение трех дней, из-за чего СМИ сделали огромную проблему, вообще не существует", - заявил Гетманцев.

История законопроекта о кассовых аппаратах: