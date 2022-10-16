Ставки на такую монету растут, нумизматы "охотятся" на редкие экземпляры.

В Украине продают обычную монету номиналом в 1 гривню за огромные деньги. Ставки на такую монету достигли уже почти 56 тысяч гривень (около 1 тысячи 900 долларов).

Соответствующий лот появился на сайте Violity.

Особенность гривни в том, что она может быть перечеканена из 5-копеечной советской монеты. Нумизматы, обсуждая данный лот, отмечали, что готовы отдавать за нее минимум 50 тысяч гривень. Однако, как показывают ставки, охотники за редкими монетами готовы платить куда больше, ведь цена постоянно растет.

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"Диаметр 26 мм. Толщина по канту 0.15. Вес 5.2 грамма. Не магнит. Явно просматриваются черты 5 коп 1990 г. Гурт рубчатый. Монета найдена с перебора", - описал свою редкую монету владелец.

На фото можно заметить, что монета действительно имеет ряд особенностей. На ней отчетливо просматривается "рисунок" и ее "прежний облик". Если присмотреться, то можно увидеть надпись: "5 копеек, 1990 год".

Редкие монеты в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине нередко встречаются редкие монеты, которые представляют ценность для нумизматов и могут принести немалые деньги. Так, монету номиналом в 1 гривню можно продать за 10 тысяч, но у нее должна быть определенная особенность.

Недавно стало известно, что простая "монетка" с другим номиналом так же стоит огромных денег. 5 копеек продают за 27 тысяч гривень.

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