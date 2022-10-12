Редкая монета может легко оказаться в вашем кошельке.

Обычная, казалось бы, монета номиналом в 1 гривню может стоить немало денег. Нумизматы ценят редкие и уникальные монеты, которые, на самом-то деле, могут "заваляться" в любом кошельке. Так, 1 гривню можно продать за 10 тысяч гривень.

Соответствующий лот появился на сайте Violity.

Особенность монеты в дате ее чеканки - 1995 год. Ее классификация - "2АА1.2". Тираж монет номиналом 1 гривню1995 году составил всего 52 тысячи экземпляров. Помимо этого, у данного лота есть еще одна особенность - узкий гурт.

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Все гривни 1995 года имеют одинаковое оформление. На их аверсе размещен трезубец, а также надписи "Україна" и "1995". На реверсе можно увидеть номинал "1 гривня", который окружен орнаментом из больших треугольников, поделенных на маленькие.

Продавец оценил свою редкую монету в 10 тысяч гривень. Аукцион закончится уже через 2 дня. Однако известно, что есть один человек, который сделал ставку и готов купить монету.

Редкие монеты в Украине

Летом стало известно, что в Украине продают 30-летнюю монету с одной особенностью за 17 тысяч гривень. Вероятно, гривневая монета изначально имела номинал в 50 копеек. Немалые деньги может принести и обычная копейка. Такая монетка может стоить 8 тысяч.

Недавно же стало известно, что Украине 5-копеечную монету продают за 4 тысячи гривень. Продавец утверждает, что пробные 5 копеек были изготовлены в 1992 году из немагнитной стали.

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