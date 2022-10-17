Экономист спрогнозировал, перевалит ли доллар за 50 гривень.

Курс доллара в Украине в октябре может вырасти до отметки 42-45 грн/долл.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Кущ, передает "Телеграф".

По его словам, ослабление гривни будет не резким и лавинообразным, а постепенным, потому доллар вряд ли в ближайшее время перевалит за 50 гривень.

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Эксперт уверен, что курс доллара продолжит рост. Причинами падения гривни он назвал:

перетекание капиталов изУкраины и других стран в доллары;

ситуация на фронте в Украине;

отток денег в Европу на содержание украинских беженцев;

энергетический шок.

Тау что, в октябре самой привлекательной валютой для инвестиций, по-прежнему, останется доллар.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар

Напомним, 16 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару остался на прежнем уровне – 40,90 грн/евро. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

А в "ПриватБанке" курс наличного доллара укрепился на 10 копеек – до 40,40 грн/долл. Курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек – до 39,10 грн/евро.