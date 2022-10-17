Курс доллара в Украине в октябре может вырасти до отметки 42-45 грн/долл.
Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Кущ, передает "Телеграф".
По его словам, ослабление гривни будет не резким и лавинообразным, а постепенным, потому доллар вряд ли в ближайшее время перевалит за 50 гривень.
Эксперт уверен, что курс доллара продолжит рост. Причинами падения гривни он назвал:
- перетекание капиталов изУкраины и других стран в доллары;
- ситуация на фронте в Украине;
- отток денег в Европу на содержание украинских беженцев;
- энергетический шок.
Тау что, в октябре самой привлекательной валютой для инвестиций, по-прежнему, останется доллар.
Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар
Напомним, 16 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару остался на прежнем уровне – 40,90 грн/евро. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.
А в "ПриватБанке" курс наличного доллара укрепился на 10 копеек – до 40,40 грн/долл. Курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек – до 39,10 грн/евро.