В Украине подешевела валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 5 копеек, а к евро - сразу на 17 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня выросла к доллару на 5 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,10 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,87/26,90 гривни/доллар, к евро – 29,05/29,08 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 6 мая, осталась на уровне 27,15 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 12 копеек и составила 29,48 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 гривни/доллар, гривня снизилась к доллару на одну копейку.