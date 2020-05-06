Сколько сегодня стоит доллар: свежие курсы валют
08:25, 06 мая 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу незначительно снизилась к доллару - до 26,98 грн/долл.
Курс гривни к евро укрепился до 29,27 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня снизилась к доллару на одну копейку.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,27 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 грн/долл., то есть гривня просела к доллару на 1 копейку.
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