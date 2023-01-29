Сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 грн за пачку, а премиум – более 92 грн.

В 2023-м году в рамках ежегодного пересмотра акциза на табачные изделия в Украине будут подняты цены на сигареты.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2023 года в Украине были изменены размеры некоторых ставок налогов и порядок начисления некоторых налоговых обязательств.

В частности, на 20% увеличиваются специфические ставки акцизного налога и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий (п. 17 подраздела 5 раздела ХХ "Переходные положения" НКУ).

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Предусмотрено постепенное повышение ставок с 2021 по 2025 год (ежегодно на 20 процентов).

Как уточняет "Обозреватель", соответственно стоимость пачки сигарет значительно возрастет. Пачка самых дешевых сигарет подорожает минимум до 70 грн. Средняя пачка сигарет подорожает на 10 грн. За сигареты среднего класса придется платить на 14 грн больше. В результате сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 грн за пачку, а премиум – более 92 грн.

Однако, как говорится в материале, сейчас курильщики не ощущают подорожания. Дело в том, что традиционно в конце года производители и распространители делают накопление продукции, чтобы успеть запастись более дешевым товаром. В феврале-марте запасы полностью иссякнут, а цены на сигареты взлетят.

Ожидается, что в 2025-м акциз будет стоить 90 евро за тысячу штук, а пачка самых дешевых сигарет подорожает до 101 грн.

Ситуация с акцизом в Украине:

Повышение акцизов было одной из рекомендаций ЕС. Еврочиновники убеждены, что Украине необходимо достичь уровня цен на сигареты в ЕС, так как это уменьшит процент контрабанды.

15 февраля 2022 года Рада приняла закон об акцизе с продажи табачных изделий. Закон обязывает производителей и импортеров платить 5-процентный акциз с продажи табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.

4 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому на время военного и чрезвычайного положения будут отменены максимальные розничные цены (МРЦ) на табачные изделия.

12 сентября 2022 года Кабмин восстановил контроль над оборотом горючего, алкоголя и табачных изделий.

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