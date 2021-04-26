Минрегион разработал и передал в Раду законопроект о реформировании сферы градостроительства.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов выразил уверенность, что в ближайшее время Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована.

Об этом он заявил во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

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«ГАСИ будет ликвидирована и для этого есть все основания. Какие это основания? Прежде всего, создан новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. И уже завершаются процедуры по конкурсному отбору руководителя, после этого данная организация наберёт 30% работников и заработает полноценно», - сказал он.

По словам Чернышова, министерство разработало и передало в Верховную Раду соответствующий законопроект по реформированию сферы градостроительства.

«Сегодня на платформе Минрегиона разработан новый закон, при участии всех стейкхолдеров – народных депутатов, профильного комитета, всех профессиональных строителей, Офиса простых решений, Ассоциации городов Украины, Конфедерации строителей Украины. Сегодня он уже передан в профильный комитет, будет рассматриваться, и я уверен, что в ближайшее время будет иметь все характеристики, чтобы быть вынесенным в зал для голосования», - сказал он.

Чернышов добавил, что данная реформа направлена на то, чтобы либерализировать строительное направление и стимулировать развитие отрасли.

«Либерализация предполагает следующее: например, разрешение на строительство государство уже не будет выдавать в большинстве случаев, потому что застройщик фактически декларирует декларативным методом свои планы и факт начала строительства, имея соответствующие документы. Интерфейсом для него выступает уже не человек, не какая-то организация или клерк, интерфейсом выступает Единая государственная электронная система в сфере градостроительства, которая уже работает», - сказал он.

По его словам, либерализация также подразумевает параллельный надзор, который будут помогать вести органы местного самоуправления. Кроме того, предполагается существенно усилить ответственность всех субъектов строительства.

«Это и самозастройщик, это и прорабы, это и архитектор, это и технический надзор, и другие субъекты, привлечённые к строительному процессу», - сказал он.

Что этому предшествовало

В марте прошлого года Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Постановлением №218 была ликвидирована ГАСИ и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Постановлением №219 были созданы еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

В июле 2020 года в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В конце 2020 года Кабмин признал провал этой реформы, а ГАСИ продолжала функционировать.

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Автор: Дмитрий Шварц