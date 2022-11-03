Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 10 копеек – до 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 38,78 грн за евро.

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Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Нацбанк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект госбюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

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