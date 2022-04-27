Текущий кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис, утверждает глава российской Счетной палаты.

В ближайшие полтора-два года РФ и ее экономика будет находиться в "очень сложной ситуации", только по базовому сценарию россияне ожидают падения ВВП к концу 2022 года на 8,8%.

Об этом сообщают росСМИ, цитируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

По его подсчетам, чтобы избежать краха экономики, РФ придется до конца года потратить на ее поддержание все нефтегазовые доходы. Это свыше 6 триллионов рублей. И даже этих средств может оказаться недостаточно, сказал глава российской РП.

"Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации", – сказал Кудрин, отметив, что текущий кризис РФ, вероятно, еще не знала в своей современной истории.

Напомним, ранее в СНБО опровергли заявления России об якобы "успешном преодолении санкционного удара". Отмечается, что уже 4 мая мир может признать дефолт страны-агрессора.

В то же время страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. ЕС и США готовят уже шестой пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

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