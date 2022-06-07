Для этого будут создавать отдельные юридические лица.

В России придумали схему, как государственным банкам обойти западные санкции и получить доступ к замороженным активам. Для этого предлагается создавать отдельные компании и перекладывать на них определенные обязательства.

Как сообщили российские СМИ, план придумали в Минэкономразвития РФ. В нем указано, что государственные банки смогут выделить отдельную компанию и перевести на нее замороженное имущество и другие активы. На эту же фирму переложат обязательства перед иностранными лицами из "недружественных держав". Компании будут платить с помощью заблокированных средств, благодаря чему банки из РФ получат доступ к этим деньгам и обойдут санкции.

По словам старшего партнера ФБК Legal Александра Ермоленко, иностранные кредиторы будут требовать средства с юридических лиц, на которые переложили обязательства. А банки не будут задействованы в судебных процессах или арестах. Ермоленко назвал схему полностью законной.

Напомним, во многих западных странах присутствуют замороженные российские активы. Во Франции общая сумма превысила $23 млрд, в Швейцарии — $7,5 млрд, а в США — более $300 млрд. Штаты уже рассматривают возможность передать Украине замороженные деньги.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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