Большинство сотрудников прилетели в Берлин через Хельсинки и смогли начать работу вскоре после переезда.

Немецкий Deutsche Bank в течение последних трех месяцев вывез из России в Берлин несколько сотен IT-специалистов.

Об этом сообщают издания Financial Times и Handelsblatt.

При этом банк "приложил все усилия", чтобы сотрудники понимали, что переезд опциональный, и никого не "шантажировал".

"Это была не эвакуация, а стандартная релокация персонала, но, очевидно, в масштабах гораздо больших, чем обычно", - заявил собеседник издания FT.

На переезд согласилось около половины IT-специалистов, они переезжают в Берлин вместе со своими семьями. Всего Россию покинут около 2000 человек.

В Германию уже приехало около 1500 программистов из российского технологического центра, пишет Handelsblatt. Там отметили, что количество российских работников, которые переезжают в новый технологический центр банка в Берлине, может увеличиться.

Большинство сотрудников прилетели в Берлин через Хельсинки и смогли начать работу вскоре после переезда. Отмечается, что все работники, которые переехали в Германию, официально иммигрировали.

Как сообщал УНИАН, немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряду российских банков.