Сумма заблокированных активов РФ выросла на 30%

Швейцария уже заблокировала активы на сумму в 7,5 миллиарда швейцарских франков, которые принадлежали гражданам и компаниям Российской Федерации. Всего в стране насчитывают от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков российских активов.

Об этом пишет Bloomberg

По словам представителя Государственного секретариата по экономике Эрвина Боллингера, сумма заблокированных активов РФ выросла на 30% по сравнению с 24 марта. Тогда заблокировали российские активы только на 5,75 миллиарда франков. Теперь же эта сумма достигла 7,5 миллиарда швейцарских франков или 8 миллиардов долларов.

"Российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков. Позвольте мне прояснить, что не каждый россиянин здесь под санкциями", - заявил Боллингер.

При этом он указал, что в санкционных списках около 900 человек, но "очень немногие" из них имеют недвижимость в Швейцарии, а еще меньше являются налогоплательщиками – не больше 100.

Как ранее сообщал УНИАН, США ввели новый пакет санкций против Российской Федерацией. Он коснулся банковского сектора страны-агрессора и частных лиц, включая дочерей Владимира Путина.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что нужен действительно "болезненный" пакет санкций против РФ для предотвращения новой кровавой волны на Донбассе.

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