Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Курс во время войны:

С 21 мая 2022 года Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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