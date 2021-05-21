Для перевода средств не нужно указывать номер карты получателя.

Государственный "Приватбанк" запустил услугу перевода средств с помощью "Приват24" по номеру телефона. Для этого нужно использовать сервис "Переводы на карту".

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Олег Серга.

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"Забудьте об этом – "Сбрось номер карты Приват"… Переводите средства лишь по номеру телефона через сервис "Перевод на карту", – отметил пресс-секретарь.

По его словам, чтобы отправлять или принимать такие переводы, нужно активировать функцию во время первого входа в сервис. Или же это можно сделать в разделе "платежные настройки".

"Приват" и Instagram

В октябре 2020 года в социальной сети Instagram появилась фальшивая страница сервиса "Приват24" с розыгрышем призов. Злоумышленники обещали всем, кто отметит ее в "сторис", перечислить на карту 500 грн.

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Автор: Елена Коваленко