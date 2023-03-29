Соответствующие сервисы уже реализованы Пенсионным фондом на собственном веб-портале электронных услуг.

Украинцы могут воспользоваться новыми возможностями оплатить добровольный взнос, приобрести страховой стаж или увеличить заработную плату плату для будущей пенсии, а также поддержать через благотворительные пожертвования в Пенсионный фонд своих знакомых пенсионеров или же всех пенсионеров в целом.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), об этом рассказал председатель правления фонда Евгений Капинус. По его словам, соответствующие сервисы уже реализованы Пенсионным фондом на веб-портале электронных услуг Фонда. Упрощенный механизм участия в добровольном страховании открывает широкие перспективы, в частности украинцам, которые работают за границей и хотят получить страховой стаж в Украине.

Присоединиться к системе уплаты добровольных взносов могут люди, которые не работают или работают и получают малую зарплату, однако имеют сбережения, или близких, которые готовы уплатить в их пользу пенсионные взносы. Добровольные взносы могут стать шансом получить необходимый страховой стаж людям предпенсионного возраста, которые остались без работы.

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"Уплаченные добровольные взносы – это по сути возможность получить страховой стаж, а в отдельных случаях – и право на пенсию, а для работающих – увеличить заработную плату для будущей пенсии", - отметил Капинус.

Пенсии в Украине - детали

4 ноября 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым установлено право для украинцев платить единый социальный взнос для страхового стажа с 16 лет, а также уплачивать взносы в пользу третьих лиц.

С 1 апреля в Украине запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые не подпадали под мартовскую индексацию пенсионных выплат. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марча.