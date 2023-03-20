С 1 апреля в Украине запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые не подпадали под мартовскую индексацию пенсионных выплат. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"Уже с 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, но речь идет именно о перерасчете, а не об индексации. Индексация – это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, которая не имеет обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, которые выплачиваются государством. В отличие от них те пенсионеры, которые еще работают, имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать", - сказала Марчак.

Как пересчитают пенсии-разъяснение

По словам Марчак, перерасчет означает учет того трудового стажа, который пенсионеры получили, начиная с предыдущего перерасчета таких пенсий.

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"Например, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году, но продолжает работать и у него за последние 2 года произошло увеличение страхового стажа на 24 месяца, то такой человек сейчас получит перерасчет пенсии из обновленного страхового стажа, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально", - пояснила первая заместитель министра.

Марчак отметила, что перерасчет будет требовать примерно 100 млн грн дополнительных расходов, всего до конца года это около 900 млн грн.

"Эти деньги ожидаемо будут в бюджете Пенсионного фонда за счет собственных поступлений ПФУ, и таким образом финансово этот перерасчет уже обеспечен", - подчеркнула она.

Ситуация с пенсиями в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Кабмин принял постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что размер средней пенсии в Украине после индексации с 1 марта превысил показатель 5 тыс. грн.

В Министерстве социальной политики сообщили, что 10,5 млн украинцев с 1 марта получили проиндексированные пенсии, при этом впервые была осуществлена индексация самых низких по размеру пенсий.

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