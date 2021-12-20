Сейчас готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, отметили в Офисе президента.

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет смогут потратить полученную в рамках программы "еПоддержка" 1 тысячу гривень на покупку лекарств примерно со второй половины января 2022 года.

Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"На сегодняшний день принято решение по лекарствам. Готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, вносятся определенные изменения в программное обеспечение и алгоритмы, по которым работает эта программа. По нашим оценкам, во второй половине января эта услуга будет доступна для всех граждан в возрасте более 60 лет для оплаты лекарств", – сказал Шурма.

Читайте также"Ковидная тысяча": на что украинцы начали тратить деньги за вакцинацию – инфографикаПо его словам, каждый месяц в программу "еПподдержка" будут вноситься изменения по расширению направлений, на которые можно потратить полученные средства.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц