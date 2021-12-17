С 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет воспользоваться программой и получить выплаты.

Из-за большого количества желающих приобрести книги за так называемую "тысячу Зеленского", выделенную накануне в тестовом режиме, сайты книжных магазинов в вечер, 16 декабря, начали заметно давать сбой.

У пользователей книжных магазинов "Yakaboo" и "Є" некорректно отображались заказы, кто-то жаловался на отображение виртуальных полок с имеющимися продуктами, а у кого-то просто не открывались страницы.

Факт сбоя в работе книжных магазинов подтвердил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров: "А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Отличный показатель того, что мы – читающая нация".

Читайте также"Не пугайте розгами": митрополит Епифаний дал советы родителям, как провести День святого Николая с детьмиСегодня книжные работают в обычном режиме.

В "Книгарні Є" в комментарии Liga.Tech подтвердили, что причиной перебоев сайта стала, в частности, анонсированная правительством "тысяча". Ситуацию магазину осложнили и открытые предновогодние скидки.

"Вчерашняя выручка онлайн-магазина "Издательства Старого Льва" - вдвое больше, чем среднестатистическая в этот период. И это связано именно с тем, что произошло первое начисление "тысячи". Ценно, что среди различных опций, куда потратить эти средства, люди выбирают книги и, в частности, нашего издательства", – рассказала руководитель PR&Marketing издательства Оксана Зьобро.

Тысяча за вакцинацию: за день украинцы получили полмиллиарда гривень

16 декабря тестировщики программы "ЄПідтримка" получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма которых составила 500 млн грн.

С 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет воспользоваться программой и получить выплаты.

Для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

"Е-деньги" можно будет потратить на:

приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская