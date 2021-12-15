Программа стартует 19 декабря.

По состоянию на сегодня уже более 500 тысяч вакцинированных от COVID-19 граждан Украины подали заявки на получение 1000 гривень по программе президента Владимира Зеленского "єПідтримка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеКлиент "ПриватБанка" сообщил о новой проблеме при оформлении карты для "тысячи вот Зеленского""Уже начато тестирование программы президента Украины "еПоддержка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. В понедельник началось тестирование. За первые двое суток работы пилотного проекта оформлено более 500 тысяч заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинирован украинец сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над совершенствованием программы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковідної вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и прочее.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Действие", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря Верховная Рада приняла закон о выделении из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому полностью вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Президент уже подписал этот закон.

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Автор: Дмитрий Шварц