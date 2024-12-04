Отмечается, что регулятор рассматривает российские замороженные активы как потенциал.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах не изменила первоначальный план помощи Украине, а лишь внесла больше неопределенности. НБУ активно работает над получением международной помощи.

"С одной стороны, распространяются мнения о возможном понижении международной помощи в связи с победой Трампа. С другой – финансовые рынки, как на глобальном уровне, так и в нашем локальном сегменте, очень положительно отреагировали на результаты американских выборов. Поэтому мы констатируем, что базовый сценарий, в частности в отношении международной помощи, релевантен", - заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

При этом он отметил, что в последние месяцы неопределенность в поступлении международной помощи значительно снизилась.

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"Это, прежде всего, связано с прогрессом в предоставлении Украине безвозвратного займа в 50 млрд долларов США под залог доходов от замороженных российских активов. В то же время наш базовый сценарий в настоящее время содержит эти 50 миллиардов, но не предусматривает получение Украиной остальных обездвиженных активов РФ. Стоит отметить, что полгода назад эти 50 миллиардов не входили в базовый сценарий, поэтому остальные российские замороженные активы мы рассматриваем как потенциал для реализации положительных рисков нашего прогноза", - объяснил представитель НБУ.

50 миллиардов долларов для Украины - что известно

В конце октября страны G7 достигли соглашения о предоставлении Киеву кредита на 50 млрд долларов за счет прибыли, которую планируют получить от замороженных активов Центробанка РФ.

Как сообщалось, кредиты должны выплачивать с помощью серии двусторонних займов, начиная с 1 декабря и до конца 2027 года. Они будут отражать "срочные потребности Украины в финансировании".

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