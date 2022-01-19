"Дия" не станет платной из-за тарифов BankID, утверждают в НБУ.

Информация о том, что услуги на сайте и в приложении "Дия" могут стать платными, не соответствует действительности.

Об этом говорится на официальном Telegram-канале Национального банка Украины.

"Если вы встретите новость, что "Дия" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте – это фейк! Недавно мы сообщили, что с 1 февраля 2022 года в Системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников. Тарифы предусмотрены исключительно для участников системы – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги. А это значит, что тарифы в Системе BankID НБУ не касаются абонентов – поставщиков некоммерческих услуг, в частности таких как "Дия". Соответственно, в пользовании приложением "Дия" никаких изменений, связанных с решением НБУ об установлении тарифов для абонентов Системы BankID НБУ, не произойдет, и вход в "Дию" остается для граждан бесплатным", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ приложении "Дия" появилась функция проверки кредитной историиНапомним, в Системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею. Так, будут введены тарифы на услуги Национального банка: подключение к системе абонента – 2 500 грн; подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн и другие. При этом эти тарифы устанавливаются Национальным банком лишь для участников Системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей – физических лиц).

Система BankID Национального банка – это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, который предоставляет пользователю услугу.

В конце июля стало известно, что был выявлен ряд мошеннических сайтов, которые пытались выдать себя за систему BankID Нацбанка.

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