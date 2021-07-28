Злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных карточках.

Обнаружены ряд мошеннических сайтов, которые пытались выдать себя за систему BankID НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных карточках и номер телефона", — сообщили в Национальном банке.

BankID НБУ: как отличить от мошенников

BankID НБУ не запрашивает информацию о пользователях;

BankID НБУ не запрашивает номера телефонов и платежных карточек;

BankID НБУ только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка к поставщику услуги;

в BankID НБУ взаимодействие происходит исключительно между порталами услуг, принадлежащих участникам системы. С подробным перечнем участников системы можно ознакомиться на сайте НБУ.

"Для предупреждения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети Интернет, которые принадлежат НБУ, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua", — предупреждают в Нацбанке.

Что такое BankID

BankID представляет собой систему Национального банка для электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.

BankID: что необходимо знать

Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единая национальная система электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.

В ноябре 2016 года Национальный банк Украины приступил к проекту по предоставлению банковских услуг с применением Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID, который собирался завершить до 2018 года.

В апреле 2020 года появилась информация о том, что украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.

Автор: Анна Нагорная