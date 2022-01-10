За весь 2021 год регулятор продал 1,28 млрд долларов.

Национальный банк в течение прошлой рабочей недели на межбанковском валютном рынке продал 100 млн долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Согласно результатам валютных интервенций, Национальный банк в течение 4-6 января 2022 года на межбанковском валютном рынке продал по единому курсу 50 млн долл. и по лучшему курсу - 50 млн долл.

В течение всего 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал - 1,28 млрд долларов.

Курс на 10 января:

Национальный банк Украины на 10 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.