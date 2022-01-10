Национальный банк Украины на 10 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл.

В ближайшее время курс гривни будет находиться под давлением – украинская валюта будет колебаться на уровне 27,5 грн/долл. с попытками покупателей продолжить ослабление курса.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"Курс гривни в понедельник, 10 января, открыл торги на отметке 27,5 грн/долл. Поддержку гривне оказывают данные о росте международных резервов Украины по итогам 2021 года на 6% - до 30,94 млрд долл. Министерство экономики Украины сообщило, что страна завершила год с рекордным ВВП – почти в 200 млрд долл.", - сказал эксперт.

Как отметил Шевчишин, в Минэкономики также уточнили, что в прошлом году было создано 400 тыс. новых рабочих мест и привлечено 5,5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем дефицит госбюджета за год составил 6,2 млрд долл. при плановых показателях в 8,1 млрд долл.

"Несмотря на новостной фон, рынок нацелен на ослабление гривни. Ожидается существенный прирост импорта за счет импорта энергоносителей, а также замещения части продукции остановленных предприятий вследствие высоких цен газа. Также нерезиденты возобновили вывод инвестиций из страны", - сообщил аналитик.

По его словам, с начала 2022 года нерезиденты сократили портфель ОВГЗ почти на 2 млрд грн на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Усилить давление на гривню может излишняя на рынке ликвидность, которая не была в полной мере реализована в конце 2021 года, а именно – возмещение НДС и бюджетные средства подрядчикам.

"В ближайшее время гривня будет тестировать на прочность уровень 27,5 гривень за доллар, с попытками покупателей продолжить ослабление курса", - резюмировал Шевчишин.

Курс на 10 января:

Национальный банк Украины на 10 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.