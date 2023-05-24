Cредневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц более 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года.

Банки Украины продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, который предусматривает снижение учетной ставки в 4 квартале 2023 года.

Такой прогноз озвучил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии "Экономической правде", отметив при этом, что прогнозируемая учетная ставка еще долгое время будет выше, чем текущий уровень ставок банков по депозитам.

Пышный отметил, что на решение банков повышать ставки уже влияют такие меры НБУ, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними НБУ будет продолжать как минимум до апреля 2024 года.

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"Так, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц более 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше всего, на 0.5 п.п., в марте). Зато по срочным вкладам до 92 дней в апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам до востребования с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле", - отмечает глава НБУ.

Накануне некоторые крупные банки сообщили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки НБУ как своеобразный месседж для рынка, из-за чего они пересматривают свои решения о росте ставок по депозитам.

Депозиты во время войны

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 апреля 2023 общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,062 трлн грн, что на 6,6 млрд грн превысило показатель по состоянию на 1 марта.

По состоянию на май 2023 года объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составил почти 2 трлн грн - на треть больше, чем в прошлом году, зато общий объем кредитов сократился на 8%.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, отметив при этом, что депозиты корпоративного сектора в иностранной валюте увеличились на 10% к апрелю 2021. При этом по-прежнему бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

На начало мая текущего года общая сумма вкладов граждан в украинских банках составила 942 млрд грн., что на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем депозитов граждан в иностранной валюте вырос на 9%, а к 2021 году немного уменьшился - на 3%. При этом доля вкладов в национальной валюте также сократилась. Сейчас она составляет 63%, тогда как по состоянию на май 2022 года доля гривневых депозитов составляла 67%, а в этот же период 2021 года - 61%.

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