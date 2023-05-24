После всплеска количества кредитов в прошлом году, сейчас общий объем займов сократился.

По состоянию на май 2023 года объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн - на треть больше, чем в прошлом году, зато общий объем кредитов сократился на 8%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, отметив при этом, что депозиты корпоративного сектора в иностранной валюте увеличились на 10% к апрелю 2021. При этом по-прежнему бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

"По состоянию на май 2023 года общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 трлн грн. Это на 33% больше, чем год назад, и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021 года. Сумма депозитов компаний и предприятий составляет 1,03 трлн грн. Это на 44% больше, чем на начало мая 2022 года, и почти в 1,6 раз больше, чем на 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

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Выросли и объемы депозитов украинцев. На начало мая текущего года общая сумма вкладов граждан в украинских банках составила 942 млрд грн., что на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем депозитов граждан в иностранной валюте вырос на 9%, а к 2021 году немного уменьшился - на 3%. При этом доля вкладов в национальной валюте также сократилась. Сейчас она составляет 63%, тогда как по состоянию на май 2022 года доля гривневых депозитов составляла 67%, а в этот же период 2021 года - 61%.

"После всплеска количества кредитов в прошлом году (1,05 трлн грн), сейчас общий объем займов сократился на 8%. Однако это лишь на 1% меньше, чем было в соответствующий период 2021 года", - сообщили в компании.

Большинство кредитов приходится на бизнес - 736 млрд грн. корпоративный сектор предпочитает ссуды в национальной валюте: их доля составляет 68% от общего объема. Для сравнения: до начала полномасштабной войны в 2021 году этот показатель был на уровне 59%.

Сумма кредитов граждан, по сравнению с прошлым годом, сократилась существеннее - на 17%. Сейчас украинцы одолжили у банков 205 млрд грн., что даже меньше, чем было в мае 2021 года. Украинцы преимущественно берут гривневые займы - их доля достигает 94%.

Вклады украинцев во время войны

Верховная Рада в апреле 2022 года приняла закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и 3 месяца после его завершения.

В декабре 2022 года сообщалось о том, что украинцам спишут кредиты на имущество, уничтоженное оккупантами.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 апреля 2023 общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,062 трлн грн, что на 6,6 млрд грн превысило показатель по состоянию на 1 марта.

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