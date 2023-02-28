Минфин США ожидает ослабления экономики агрессора по мере того, как РФ теряет иностранные инвестиции и истощает свои резервы и фонды на черный день.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Министерство финансов США ожидает, что экономику агрессора в ближйшее вемя ждут серьезные провалы.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, отметив при этом, что ожидает ослабления экономики агрессора по мере того, как РФ теряет иностранные инвестиции и истощает свои резервы и фонды на черный день, сообщает CNN.

По словам министра, падение российской экономики произойдет, когда санкции и другие ограничения, введенные международным сообществом, достигнут необходимого эффекта.

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"Со временем мы увидим увеличение потерь на траектории экономики России. И их способность пополнить военную технику, которая была уничтожена во время их нападений на Украину, оказалась под серьезной угрозой", — сказала Йеллен.

В то же время, Йеллен отметила, что тот факт, что Китай рассматривает возможность увеличения своей поддержки российской экономики и военных действий, включая поставки беспилотников и боеприпасов, может привести к "серьезным" последствиям.

"Мы предельно четко заявили, что не потерпим систематических нарушений какой-либо страной введенных нами санкций, которые призваны лишить Россию доступа к военной технике для ведения этой войны", — сказала она.

"И мы были очень конкретны с китайским правительством и четко дали понять китайским фирмам и финансовым учреждениям, что последствия нарушения этих санкций будут очень серьезными".

Падение российской экономики

После вторжения России в Украину, 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ. 80% россиян остались без сбережений.

12 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

По состоянию на 27 января 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз.

Война в Украине и позиция Китая

25 февраля 2023 года Президент США Джо Байден предупредил Китай о неизбежной реакции США, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

26 февраля 2023 года в СМИ пооявилась информация о том, что Согласно новым разведданным США, власти Китая рассматривают возможность отправки в Россию артиллерии и боеприпасов для войны против Украины.

26 февраля 2023 года Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что власти Китая действительно рассматривают возможность поставки летального оружия России для войны против Украины.

28 февраля 2023 года в Госдепартаменте США предупредили Китай о последствиях поставок оружия России.

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