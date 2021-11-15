С момента старта программы выдано 26822 кредита на общую сумму 70,9 млрд грн.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 412 новых кредита на общую сумму 1,17 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что всего с момента старта программы выдано 26822 кредита на общую сумму 70,9 млрд грн. В частности, 22,25 млрд грн от общей суммы сделок составляют сделки по рефинансированию уже выданных кредитов, 8,47 млрд грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты, и антикризисные кредиты составляют 40,21 млрд грн.

"Доступные кредиты 5-7-9%":

В феврале 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

В июне прошлого года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности бизнеса, и снял ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

Автор: Богдан Слуцкий