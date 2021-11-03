В целом на сегодня в рамках "Доступной ипотеки 7%" подписано договоров на общую сумму 864,36 млн грн.

Сегодня, 3 ноября, состоялось подписание 1000-ного договора в рамках государственной программы "Доступна ипотека 7%".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что тысячными участниками программы стали супруги из Киева, которые приобрело новую квартиру в жилом комплексе известного застройщика, получив ипотечный кредит в банке "Глобус".

В целом на сегодня в рамках "Доступной ипотеки 7%" подписан 1000 кредитных договоров на общую сумму 864,36 млн грн.

Читайте такжеЗавод "Большевик" в Киеве продали за 1,43 миллиарда гривен"Количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти втрое по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о восстановлении ипотечного рынка, который фактически находился в "замороженном" состоянии после кризиса 2008 года. Недавно правительство приняло изменения в нормативно-правовые акты, которые разработаны Минфином для большего привлечения участников к программам "Доступна ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9". Теперь эти государственные программы стали еще доступнее для граждан", - рассказал заместитель министра финансов по вопросам евроатлантической интеграции, председатель совета Фонда развития предпринимательства Юрий Драганчук.

По словам исполнительного директора Фонда развития предпринимательства Андрея Гапона, тысячный заемщик оказался клиентом коммерческого банка, что является одним из лидеров предоставления кредитов "Доступной ипотеки 7%".

"На сегодня, в рамках этой программы ФРП сотрудничает с 19-ю ведущими банками – как государственными, так и коммерческими, в том числе с иностранным капиталом. Программа выгодна, как для заемщиков, так и для банков. Мы продолжаем привлекать финансовые учреждения к сотрудничеству и консультировать их по совершенствованию предоставления услуг населению", – рассказал Гапон.

Как сообщал УНИАН, в январе 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановлением предусмотрено, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченных банках.

Автор: Екатерина Жирий