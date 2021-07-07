Министр финансов отметил, что отмена льготы по налогу на добавленную стоимость на операции по продаже жилья будет касаться посредников на строительном рынке.

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев спросом на рынке.

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook, комментируя принятый в первом чтении законопроект об увеличении налогов (№5600), в котором, в частности, предполагается отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на операции по продаже жилья на вторичном рынке.

"Учитывая, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах города Киева достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн), при одинаковой себестоимости строительства, налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, а она формируется в большинстве случаев спросом на рынке", - отметил министр.

Он сообщил, что отмена льготы будет касаться посредников на строительном рынке, которые, ничего не создавая, получают баснословные прибыли, а в бюджет не платят ни НДС, ни налог на прибыль.

"Именно через их посредничество, как второго продавца, сегодня украинцы покупают новое жилье", - сказал Марченко.

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Министр подчеркнул, что на сегодня первая продажа нового жилья облагается НДС по ставке 20%, кроме операций по первой продаже доступного жилья и жилья, строящегося с привлечением государственных средств, которые освобождены от налогообложения, и эта льгота будет действовать и в дальнейшем.

"Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, которые существуют уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте 5600", - пояснил Марченко.

Налог на недвижимость в Украине: что известно

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

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Автор: Богдан Слуцкий