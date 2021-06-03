Средняя цена на квартиры на первичном рынке Киева в 2021 году может вырасти на 15-20%.

В Украине цены на жилье вырастут в течение 2021 года на 15-25% и будут расти в дальнейшем

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Как пишет издание, директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский не видит тенденций, свидетельствующих о снижении цен на квартиры. Владелец компании-застройщика SAGA Development Андрей Ваврыш считает, что в 2021 году стоимость жилья вырастет на 20-25%.

По прогнозам генерального директора промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергея Пилипенко, средняя цена на квартиры на первичном рынке Киева в 2021 году может вырасти на 15-20% до 1,3 тыс долл за квадратный метр. К концу 2023 года этот показатель может достичь 2 тыс долл.

"Рынок очень активен, перегрет, спрос устойчивый. На фоне повышения цен на стройматериалы, инфляционных процессов, снижения процентных ставок, доступной ипотеки и других факторов мы ожидаем роста цен", – заявил Пилипенко.

По мнению руководителя портала Domik.ua Виталия Котенко, грядущие отмены моратория на взыскание просроченной задолженности по валютным кредитам и урегулирование рынка коллекторских услуг повлекут снижение ипотечных ставок.

Новые законодательные инициативы и снижение ипотечных ставок станут "горючим" для роста цен, считает эксперт.

Ипотека под обещанные 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

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Автор: Елена Коваленко