Также Любченко сообщил, что Минфин ведет переговоры с МВФ о новом транше.

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения со СМИ в рамках форума «Украина 30» заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

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«Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений», - подчеркнул он.

Также он добавил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

«У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях», - сказал Любченко.

Stand-by для Украины

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

8 июня 2021 года в ЕС назвали главное условие для предоставления Украине очередного транша.

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Автор: Дмитрий Шварц