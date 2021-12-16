Михаил Федоров пообещал, что все бюрократические вопросы решат до 20 декабря.

Уже на следующей неделе украинцы будут получать обещанную президентов Владимиром Зеленским тысячу гривень за вакцинацию от COVID-19. Выплаты начнутся уже с 20-21 декабря.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC News. Украина

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", - отметил глава Минцифры.

При этом он предупредил, что средства могут прийти через 10 дней после оформления заявку. В то же время Федоров надеется, что всем же выплаты удастся провести в более короткие сроки.

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2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства. За эти средства они смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

приобрести книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дія". Это самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3-й квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

9 декабря банковский сервис Monobank сообщил о том, что тысяча за вакцинацию может быть оформлена через его приложение. Основатель сервиса Олег Гороховский посоветовал оформить карту заранее, чтобы ее номер был своевременно передан в "Дию".

13 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал расширение с января программы выплаты тысячи гривень за прививку против COVID-19, в частности, чтобы ею могли воспользоваться и граждане старше 60 лет.

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Автор: Анастасия Горбачева