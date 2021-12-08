Каждый полностью вакцинированный украинец сможет получить 1 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (№6297), которым выделяется 8 млрд грн на выплаты полностью вакцинированным гражданам.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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"8 декабря 2021 года закон (о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" - УНИАН) возвращен с подписью от президента", - говорится в сообщении.

"Тысяча Зеленского":

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

2 декабря Верховная Рада приняла закон о выделении из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому полностью вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Программа стартует 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Автор: Богдан Слуцкий