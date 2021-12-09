В сервисе сообщили, что выплачивать деньги будут сразу, не ожидая, пока платеж пройдет все формальные процедуры.

Банковский сервис Monobank сообщил о том, что тысяча за вакцинацию (в народе – "Вовина тысяча") может быть оформлена через его банковское приложение.

Основатель сервиса Олег Гороховский на своей странице в фейсбук посоветовал оформить карту заранее, чтобы ее номер был своевременно передан в Дию (для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дия) - тогда оформившие карту получат выплату в числе первых. При этом он уточнил, что проект в том или ином виде будет работать и у других украинских банков.

"Мы будем зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощад)", - написал Гороховский.

Ниже – инструкция, как в несколько кликов с помощью Монобанка получить 1000 гривен в случае, если вы дважды вакцинированы от коронавируса.

Тысяча от Зеленского – как получить в Монобанке

Прежде всего, для того, чтобы в ходе данной операции не сталкиваться с проблемами, вам нужно обновить приложение (в Google Play или AppStore в заивисимости от того, какая у вас операционная система).

После того, как приложение обновится, надо зайти в него и потянуть вниз за меню выбора карт.

Дальше нужно нажать кнопку с "плюсиком" внизу – "Открыть карту или счёт"

Как только вы это сделаете, вы попадёте в меню открытия новых карт, среди которых будет и карта "єПідтримка".

После выбора "єПідтримка" пользователь увидит условия, по которым тысяча за вакцинацию выплачивается, когда она поступит и на что ее можно будет потратить.

Как только вы ознакомитесь со всеми правилами, надо нажать кнопку внизу "Открыть карту".

Приложение покажет новый экран с кнопкой "Активировать" и сообщением, на какой электронный адрес будет отправлена копия договора на оформление карты.

Готово! Карту можно добавить в кошелек Google Play для бесконтактной оплаты, но можно и не добавлять.

Вне зависимости от того, какую опцию вы выберете, вам будет показан счет новой открытой карты.

Тратить деньги с неё можно будет после начала выплат и поступления средств на счет.

Тысяча за вакцинацию - когда будет

Ожидается, что выплата 1000 гривен за вакцинацию начнется с 19 декабря. Вернуться к обычной карте можно с помощью всё того же меню карт вверху, просто потянув кнопку вниз.

Также ваша новая карта появится в меню карт.

Теперь остается только ждать, когда тысяча гривен от Зеленского поступит на ваш счёт. Для того, чтобы её можно было тратить, перед оплатой её нужно будет выбрать основной.

Тысяча от Зеленского - на что можно потратить

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря 2021 года все граждане, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить 1000 грн. Деньги эти будут виртуальными и отображаться в приложении "Дія". Потратить их можно следующим образом:

на путешествия в пределах страны (авиа- или ж\д транспортом);

при посещении тренажерных залов, фитнес-клубов или бассейнов;

для покупки билета на развлекательное мероприятие (театр, кино, цирк и тд).

Люди, которые не пользуются приложением, могут рассчитывать на альтернативный вариант использования средств, но уже в 2022 году.

Автор: Виолетта Орлова