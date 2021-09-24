По словам премьера, на сегодня техническая готовность регионов к зиме превышает 90%.

Кабинет министров планирует выделить теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.

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"Правительство работает над вопросом компенсации разницы в тарифах для теплокоммунэнерго за предыдущие периоды, а также над вопросом реструктуризации той задолженности, которая существует на этих предприятиях. Более 30 млрд грн будет перечислено теплокоммунэнерго, чтобы эту разницу компенсировать. Заявления о том, что правительство кого-то оставляет один на один с проблемами, - это популистская риторика, которая не имеет отношения к реальности", - сказал премьер.

По его словам, на сегодня техническая готовность регионов к зиме превышает 90%, а Украина уже закачала в подземные газохранилища 18,5 млрд кубометров газа.

"Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот период, и вся страна будет с теплом", - добавил он.

Разница в тарифах:

Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане, это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что предоставит им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - прокомментировал это решение глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что этот шаг позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с коммунальными предприятиями.

Автор: Дмитрий Шварц