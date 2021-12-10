Отныне абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.

Клиенты "Киевтеплоэнерго" в декабре получат платежки, в которых появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что нововведение о плате за абонентское обслуживание предусмотрено Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

"Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то отныне — это включено в плату за абонентское обслуживание", - сообщили в компании.

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

По информации компании, для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов также будут отражаться такие составляющие потребления тепловой энергии как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут отделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315 от 22.11.2018 года.

Кроме того, согласно этой методике, у части клиентов появится строка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают такие, что близки или равны нулю. Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.

"Платежки за ноябрь клиенты "Киевтеплоэнерго" получат в декабре", - говорится в сообщении.

Информация о расчете расходов "Киевтеплоэнерго" для установления платы за абонентское обслуживание размещена на сайте предприятия.

Пресс-служба напомнила, что, как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС).

Тарифы на отопительный сезон:

12 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года. Этим же решением увеличен на 2 млрд грн размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго".

Автор: Анна Бредихина