Страны ЕС обсуждают координацию действий и выделение дополнительной помощи Офису прокурора.

С момента начала российского вторжения в Украину Еврокомиссия выделила Международному уголовному суду (МУС) более €10 млн.

Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, средства были выделены на поддержку работы в Украине, сообщается на сайте ЕС.

Согласно заявлению, ЕС до 2025 года планирует направить суду еще €3 млн.

Видео дня

"Евросоюз готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация в Украине требует адекватного ответа", заявил Рейндерс.

Он также отметил, что страны ЕС обсуждают координацию действий и выделение дополнительной помощи офису прокурора.

Война в Украине и Международный уголовный суд

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Ордер также выдали на арест уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ордер на арест Путина имеет пожизненный срок. Его могут отозвать лишь после того, как президент РФ предстанет перед судом.

20 марта 2023 года министры юстиции более 40 стран обязались выделить в поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений России в Украине и работу над привлечением РФ к ответственности 4,9 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: