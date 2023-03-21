С момента начала российского вторжения в Украину Еврокомиссия выделила Международному уголовному суду (МУС) более €10 млн.
Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, средства были выделены на поддержку работы в Украине, сообщается на сайте ЕС.
Согласно заявлению, ЕС до 2025 года планирует направить суду еще €3 млн.
"Евросоюз готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация в Украине требует адекватного ответа", заявил Рейндерс.
Он также отметил, что страны ЕС обсуждают координацию действий и выделение дополнительной помощи офису прокурора.
Война в Украине и Международный уголовный суд
17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Ордер также выдали на арест уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Ордер на арест Путина имеет пожизненный срок. Его могут отозвать лишь после того, как президент РФ предстанет перед судом.
20 марта 2023 года министры юстиции более 40 стран обязались выделить в поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений России в Украине и работу над привлечением РФ к ответственности 4,9 миллиона долларов.
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