Деньги пойдут, в частности, на расследование военных преступлений РФ.

В понедельник, 20 марта, в Лондоне состоялась конференция по вопросам военных преступлений, где министры юстиции более 40 стран обязались выделить на поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений России в Украине и работу над привлечением РФ к ответственности 4,9 миллиона долларов.

Как отмечает АР, конференция состоялась через несколько дней после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. Его обвинили в личной ответственности за похищение украинских детей.

"Мы разделяем убеждение, что президент Путин и все руководство должны быть привлечены к ответственности. Поэтому убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений", – отметил в начале конференции министр юстиции Великобритании Доминик Рааб.

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В то же время прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина является не моментом триумфа, а "мрачным событием", которое напоминает миру, что совместные международные действия являются ключом к обеспечению справедливости для Украины.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его и уполномоченную РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей.

По словам главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, этот ордер пожизненный. Ордер на арест Путина могут отозвать лишь тогда, когда российский диктатор предстанет перед судом и судьи закроют дело.

После этого в самой России возбудили уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех судей из-за "незаконных решений" о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой.

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