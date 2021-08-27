Основное давление на гривню накануне оказывали нерезиденты, которые вели активную скупку валюты.

Курс гривни может продолжить снижение в ближайшее время.

Об этом заявил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в Facebook.

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Аналитик отметил, что основное давление на гривню накануне оказывали нерезиденты, которые вели активную скупку валюты, предложение которой обеспечили госкомпании.

"В целом, с начала августа, нерезиденты сократили портфели ОВГЗ на 5,4 млрд грн, при этом в июле отток составил 3,6 млрд грн. Нерезиденты ориентируются на мировое укрепление доллара, связанное с ужесточением риторики Федеральной резервной системы США... Игроки также ожидают традиционное для конца месяца возмещение НДС, что увеличит объем гривни у экспортеров и ограничит их от продажи валюты", - написал Шевчишин в Facebook.

По его словам, экспортеры, также ожидая возмещения НДС, придерживают доллар и, видя его укрепление, делают это более основательно. Также проявляют активность импортеры перед активным деловым периодом осени, и, не желая упустить возможность купить дешевый доллар, докупают валюту. Более того, рынок и спекулянты ориентируются на традиционные сезонные тренды, в которых гривня обычно к концу августа начинает ослабление.

"Между тем, поступление 2,7 млрд долларов помощи от МВФ полностью нивелирует риски прохождения пиковых выплат по внешним обязательствам в сентябре, что смягчает давление на гривню", - отметил эксперт.

Шевчишин прогнозирует, что в ближайшей перспективе курс гривни может еще немного снизиться и направиться в зону 27 грн за доллар, "чтобы протестировать этот психологический уровень снизу".

Курс на 27 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий