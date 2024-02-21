Украинская металлургия начала увеличивать производство стали. В январе-2024 его объемы выросли почти в два раза. Но проблемой, кроме логистики, остается дефицит металлолома, который могла бы покрыть Укрзализныця, пишет ТГ-канал Монополист, передает "Обозреватель".

"В этом году ожидается снижение заготовки металлолома в Украине из-за сокращения базы, заминированных территорий и мобилизации. Покрыть дефицит могут государственные монополии, которые по специфике деятельности постоянно списывают устаревшее имущество. Крупнейшая из них - АО "Укрзализныця" (УЗ)", - пишет издание.

В 2022 году УЗ продала 113 тысяч тонн на 670 млн грн, в 2023 – 76 тысяч тонн на 460 млн грн. впрочем, последние аукционы по продаже компания проводила аж в начале сентября 2023 года. Уже полгода УЗ не продает лом.

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В прошлом году руководство УЗ продвигало идею реализации лома, в том числе на экспорт, минуя площадку Прозорро.Продажи. Такая схема имела много вопросов относительно прозрачности, поэтому правительство не разрешило УЗ такие действия. После этого руководство УЗ прекратило любые контакты с участниками рынка и оставило эту сферу своего хозяйствования на самотек.

Между тем на складах ее структурных подразделений уже собрались большие излишки лома. Безразличие, некомпетентность или небрежность мешают УЗ получать дополнительный доход от продаж металлолома. В текущей ситуации возобновление диалога между УЗ и металлургами – это win-win сценарий для интересов страны. Внутренняя переработка сырья принесет пользу стране, а УЗ улучшит свои финпоказатели.