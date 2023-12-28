Верховная рада в последний момент внесла в законопроект правки, на которых настаивал бизнес.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420).

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины. В частности указано, что сегодня, 28 декабря, документ возвращен в парламент с подписью от президента Украины. Верховная рада проголосовала зокон в целом 9 декабря.

В своем комментарии народный депутат Ярослав Железняк сегодня отметил, что принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году. Он отметил, что Верховная рада в последний момент внесла в законопроект №5420 по криминализации контрабанды правки, на которых настаивал бизнес.

Видео дня

"Пороги для товарной контрабанды предлагали поднять в 5-ть раз; пороги для подакцизных - поднять в 2 раза. Вступление в силу товарной откладывается до середины 2024-го года. Как я и говорил, это дедлайн по МВФ по перезагрузке БЭБ. Учтены многочисленные настояния бизнеса относительно указания умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления. Существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями - в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования", - написал нардеп.

Контрабанда в Украине

Как сообщал УНИАН, по разным оценкам, бюджет Украины ежегодно теряет от контрабанды от 40 до 100 млрд грн.

В этом месяце Государственная пограничная служба обнаружила на Волыни контрабандистов, которые производили и использовали БПЛА для отправки сигарет за границу. Пограничники нашли целый цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали детали к ним.

Ранее, в марте, таможенники Румынии задержали грузовик из Украины, в котором под видом кондитерских изделий перевозили 4 млн сигарет известных брендов.

Вас также могут заинтересовать новости: