В банке знают о проблеме и уже работают над ее устранением.

В ПриватБанке сообщили о возникновении аварийной ситуации с каналами связи.

Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", - предупредили в банке.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 апреля в работе онлайн-банка Monobank, произошел технический сбой, который длился около часа. "У нас технический сбой. Ориентировочное время восстановления-один час. Извините", - сообщил соучредитель проекта, бизнесмен Олег Гороховский.

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