Объем вложений физических лиц в ОВГЗ с 2016 года вырос в 600 раз.

С начала полномасштабного вторжения украинские граждане, бизнес, в том числе банки, приобрели облигаций внутреннего государственного займа на более 1 трлн гривень. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Благодаря привлеченным средствам от ОВГЗ мы смогли профинансировать более 200 дней нашей обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году. В целом инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Всего в обращении сейчас находится ОВГЗ на более 1,6 трлн гривень, из которых доля коммерческих банков – 42,2%, Нацбанка – 41,5%, юридических лиц – 10%, физических лиц – 3,8%, нерезидентов – 2,4%, территориальных общин – 0,1%.

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Отмечается, что в то же время граждане и представители бизнеса значительно повысили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ. Объем вложений физических лиц с 2016 года вырос примерно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 года – более чем в 2,4 раза. Юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ в 7 раз с 2016 года и в 2 раза с начала полномасштабного вторжения.

За период с января 2022 по март 2024 года украинские физические и юридические лица (без банков) получили доход на сумму 31,5 млрд грн, а иностранные – 19 млрд грн, что в сумме составляет 50,5 млрд грн.

В Минфине отметили, что наряду с доходностью важной характеристикой является высокая ликвидность ОВГЗ на вторичном рынке, ведь инвесторы могут в любой момент продать облигации по актуальной рыночной цене.

Облигации в Украине

В апреле в государственном приложении "Дія" запустили продажу двух новых военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам – Бахчисараю и Макеевке.

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинцы уже приобрели через "Дію" более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривень.

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