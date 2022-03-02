Для этого есть достаточно финансовых ресурсов.

Государство имеет достаточно ресурсов, чтобы выплачивать пенсии и заработные платы вовремя и в полном объеме.

Об этом в своем обращении сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Все органы финансовой системы страны работают 24/7, мы способны выполнять все наши обязательства. Министерство финансов, Казначейская служба, Налоговая служба, Таможенная служба, Аудитслужба - все работают, как единый механизм, над поставленными задачами. Мы уверенно способны выполнять наши социальные обязательства. Пенсии, заработные платы будут выплачиваться вовремя и в полном объеме. Особая потребность - потребность армии - также будет обеспечена. Мы имеем для этого достаточно ресурса", - сказал он.

По его словам, за февраль перевыполнение плановых показателей доходной части государственного бюджета составило 24 млрд грн. Кроме этого, Украина получает финансовую поддержку от других государств и организаций.

Как сообщал УНИАН, пенсионный фонд Украины готов профинансировать выплату пенсий в марте. В связи с войной в Украине процедура выплат немного изменилась.

Вас также могут заинтересовать новости: